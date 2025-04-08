«Готова платить с пенсии». Лолита оценила идею повысить штрафы за мат

Лолита пообещала платить из пенсии по 27 тысяч рублей в месяц за мат

Певица Лолита Милявская пообещала выплачивать штрафы за использование нецензурной лексики, но не более 27 тысяч рублей в месяц. Об этом артистка сообщила в интервью газете «Ридус» .

Певица высмеяла законодательную инициативу депутата Госдумы Александра Аксененко, предложившего в 10 раз увеличить размер штрафов за использование неприличных слов, в том числе «на театрально-зрелищных мероприятиях».

«Если это последняя проблема в стране, готова с пенсии платить по тысяче рублей за каждое плохое слово. Ровно 27 слов в месяц, и больше не буду», — сказала она.

Ранее Аксененко назвал причину, почему необходимо повысить размер штрафов за ненормативную лексику. По его словам, речь нужно очистить от нецензурных слов, ведь она «формирует пространство и воспитывает будущее поколение».

Юрист по гражданским делам Алла Георгиева добавила, что нынешние размеры штрафов за мелкое хулиганство, в частности, неприличные слова на публике, устарели и нуждаются в пересмотре.