Юрист Георгиева призвала повысить штрафы за мат в общественном месте

Нынешние размеры штрафов за мелкое хулиганство, включая нецензурную брань в общественных местах, устарели и требуют пересмотра. Об этом заявила юрист по гражданским делам Алла Георгиева в беседе с сайтом RT.
Как отметила специалист, штрафы были приняты еще в 2007 году. Поэтому на сегодня их размер практически не актуален.
«Штраф в размере 500 рублей сейчас мизерный. Человеку проще оплатить этот штраф и выразить эмоцию, как ему хочется», — сказала правозащитник.
Увеличение денежных взысканий за подобные нарушения заставит людей задуматься о своем поведении, подчеркнула Георгиева.
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