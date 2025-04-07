Юрист Георгиева призвала повысить штрафы за мат в общественном месте

Нынешние размеры штрафов за мелкое хулиганство, включая нецензурную брань в общественных местах, устарели и требуют пересмотра. Об этом заявила юрист по гражданским делам Алла Георгиева в беседе с сайтом RT .

Как отметила специалист, штрафы были приняты еще в 2007 году. Поэтому на сегодня их размер практически не актуален.

«Штраф в размере 500 рублей сейчас мизерный. Человеку проще оплатить этот штраф и выразить эмоцию, как ему хочется», — сказала правозащитник.

Увеличение денежных взысканий за подобные нарушения заставит людей задуматься о своем поведении, подчеркнула Георгиева.