Депутат Аксененко: идея об увеличении штрафов за мат возникла благодаря РПЦ

Депутат Государственной думы Александр Аксененко рассказал RT о причинах необходимости увеличения штрафов за употребление ненормативной лексики в общественных местах и интернете.
Парламентарий напомнил, что соответствующую проблему обозначил Патриарх Кирилл во время выступления в Госдуме. После этого и были разработаны поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают усиление ответственности за использование нецензурных выражений в информационном пространстве, пояснил депутат.
Также Аксененко уточнил, что предлагается продлить сроки рассмотрения дел данной категории. Такое нововведение позволит обеспечить возможность полного и объективного разбирательства.
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