Депутат Аксененко: идея об увеличении штрафов за мат возникла благодаря РПЦ

Депутат Государственной думы Александр Аксененко рассказал RT о причинах необходимости увеличения штрафов за употребление ненормативной лексики в общественных местах и интернете.

Парламентарий напомнил, что соответствующую проблему обозначил Патриарх Кирилл во время выступления в Госдуме. После этого и были разработаны поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают усиление ответственности за использование нецензурных выражений в информационном пространстве, пояснил депутат.

Также Аксененко уточнил, что предлагается продлить сроки рассмотрения дел данной категории. Такое нововведение позволит обеспечить возможность полного и объективного разбирательства.