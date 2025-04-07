Штраф за мат предложили увеличить в 10 раз

Депутат Госдумы Александр Аксененко предложил внести в КоАП России поправку об увеличении штрафа за употребление нецензурной лексики в общественном месте. Его слова привел ТАСС .

В настоящее время сумма штрафа за мат в общественном месте составляет от 500 до 1000 рублей. Соответственно, размер штрафа за мат может вырасти в 10 раз. Инициативу внесли на рассмотрение комиссии по защите русского языка.

«Мы убеждены, что должны усиливать законодательство в рамках защиты русского языка. При поддержке общественности и ряда юристов мы подготовили изменения в КоАП об ужесточении использования ненормативной лексики, в том числе в в интернете, общественных пространствах», — сказал парламентарий.

Аксененко указал на необходимость увеличивать штрафы за использование ненормативной лексики.

В феврале житель Тюменской области изрезал сыновей за нецензурные выражения в свой адрес.