Штраф за мат предложили увеличить в 10 раз
Госдума рассмотрит инициативу об ужесточении наказания за нецензурную брань
Депутат Госдумы Александр Аксененко предложил внести в КоАП России поправку об увеличении штрафа за употребление нецензурной лексики в общественном месте. Его слова привел ТАСС.
В настоящее время сумма штрафа за мат в общественном месте составляет от 500 до 1000 рублей. Соответственно, размер штрафа за мат может вырасти в 10 раз. Инициативу внесли на рассмотрение комиссии по защите русского языка.
«Мы убеждены, что должны усиливать законодательство в рамках защиты русского языка. При поддержке общественности и ряда юристов мы подготовили изменения в КоАП об ужесточении использования ненормативной лексики, в том числе в в интернете, общественных пространствах», — сказал парламентарий.
Аксененко указал на необходимость увеличивать штрафы за использование ненормативной лексики.
В феврале житель Тюменской области изрезал сыновей за нецензурные выражения в свой адрес.