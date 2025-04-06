Глюкоза презентовала новый мини-альбом

Во время концерта в одном из столичных клубов певица представила мини-альбом под названием Harmony. Она рассказала, что в нем она поделится личной историей.

«Иногда в жизни бывает все непросто, но я считаю, что всегда надо идти вперед, верить в себя, прощать себе свои ошибки, делать выводы, но любить себя», — подчеркнула певица.

Ранее Ионову задержали в зале аэропорта Шереметьево в нетрезвом виде. Она не стала проходить освидетельствование. Суд оштрафовал ее за употребление наркотиков. По словам Ионовой, за ситуацией стоит некий человек, который «пытается ее уничтожить».

Российский исполнитель Филипп Киркоров выступил против травли певицы.