«Пытаются уничтожить». Глюкоза назвала причину задержания в Шереметьеве

Известная певица Наталья Ионова (Глюкоза) вышла на связь после задержания в аэропорту Шереметьево. Суд оштрафовал ее за употребление наркотиков. Артистка рассказала свою версию происходящего в Instagram*.

Глюкоза пояснила, что накануне ночью к ней в аэропорту подошли сотрудники полиции, которые ждали именно ее. После этого певица включила камеру и попросила людей предъявить документы.

«Само собой, я абсолютно вменяемая, усталая — да, но без каких-то мифических „признаков“, которые выдумывают СМИ», — написала она.

По словам Глюкозы, ее сказали пройти в отделение полиции в аэропорту, где обвинили в наркотическом опьянении и попросили сдать анализы. После этого певица позвонила своему представителю.

Сотрудники правоохранительных органов, заверила артистка, пытались уличить ее в алкогольном опьянении. Она отказалась от медицинского освидетельствования, отметив, что была трезва. По словам певицы, ей приходиться бороться «не с законом, а с человеком, который закон не уважает и пытается подчинить его себе».

«Вы знаете того, кто последние месяцы пытается меня уничтожить», — заявила Глюкоза.

Никаких имен или фамилий она называть не стала, но подчеркнула, что своего недоброжелателя знает в лицо и у них давние счеты. Также она поблагодарила свою защиту и сотрудников отдела аэропорта за поддержку.

По данным Telegram-канала Shot, Ионову задержали в зале аэропорта Шереметьево в нетрезвом виде. Она не стала проходить освидетельствование. Суд смягчил наказание, потому что у Глюкозы есть несовершеннолетние дети.

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