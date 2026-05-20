Федор Бондарчук и Паулина Андреева официально развелись

Актеры Федор Бондарчук и Паулина Андреева-Бондарчук официально расторгли брак. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

«Мировой судья судебного участка № 244 района Донской 19 мая 2026 года удовлетворил исковое заявление Паулины Андреевой-Бондарчук к Федору Бондарчуку о расторжении брака», — указали в суде.

Пара объявила о разводе в 2025-м после девяти лет совместной жизни. Бондарчук и Андреева поженились в 2019 году. Торжество, куда пригласили множество звездных гостей, проходило в Санкт-Петербурге. Праздник создавал шоумен Андрей Фомин. В 2021-м Паулина Андреева, которая младше экс-супруга на 21 год, родила сына Ивана.

В конце апреля на предварительную беседу о разводе звезды не явились. В суде присутствовала только их адвокат, которая пробыла там не больше 10 минут и отказалась от комментариев.