Федор Бондарчук и Паулина Андреева развелись после девяти лет совместной жизни

Актриса Паулина Андреева официально объявила о разводе с режиссером Федором Бондарчуком. Об этом она написала в соцсети Instagram*.

Женщина разместила общее заявление под фото со съемок одного из проектов, над которым бывшие супруги работали вместе.

«Спустя девять лет совместной жизни мы приняли решение расстаться. Формальность слов про глубокое уважение и благодарность друг к другу не может описать наших настоящих чувств, которые мы сохраняем, даже приняв решение не быть вместе как муж и жена», — говорится в сообщении.

Пара выразила надежду, что несмотря на расставание, они будут продолжать дружить и заниматься совместной работой. Кроме того, они отметили, что теперь их навсегда объединил сын.

Ранее певица Алекса также объявила о расставании с супругом — фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым. Артистка сыграла с ним свадьбу в прошлом году, через три года после рождения общей дочери Адрианы.