Иск поступил в суд: новые подробности развода Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

Мировой судья зарегистрировал иск актрисы Паулины Андреевой-Бондарчук к режиссеру Федору Бондарчуку о расторжении брака. Пара объявила о разводе еще в 2025 году. Как познакомились звезды и почему решили разойтись — в материале 360.ru.

«Предварительная беседа назначена на 30 апреля 2026 года, иск поступил в суд 15 апреля», — следует из материалов, которые появились в распоряжении РИА «Новости».

Знакомство и свадьба Андреевой и Бондарчука

Когда именно Паулина познакомилась с будущим супругом неясно, но свадьба была громкой. Пара оформила отношения через несколько дней после свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова в 2019-м году.

Официальная церемония состоялась в московском загсе, но само торжество Федор и Паулина устроили в Санкт-Петербурге. По словам друга Бондарчука музыканта Сергея Мазаева, режиссер не хотел афишировать свадьбу с молодой актрисой.

Однако на торжество в Северной столице пригласили звездных гостей. Идея принадлежала исключительно Паулине — это был ее первый брак. На свадьбу не пригласили первую жену Бондарчука Светлану. После развода пара наладила дружеские отношения: у пары двое общих детей.

«Все-таки ей не так легко было бы смотреть на бракосочетание бывшего мужа», — рассказал Мазаев.

Свадьбу для Паулины и Федора в Петербурге создавал шоумен Андрей Фомин.