Иск поступил в суд: новые подробности развода Федора Бондарчука и Паулины Андреевой
Мировой судья зарегистрировал иск актрисы Паулины Андреевой-Бондарчук к режиссеру Федору Бондарчуку о расторжении брака. Пара объявила о разводе еще в 2025 году. Как познакомились звезды и почему решили разойтись — в материале 360.ru.
Иск Андреевой и Бондарчуку
Исковое заявление Андреевой-Бондарчук к режиссеру поступило мировому судье участка № 244 района Донской города Москвы, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
«Предварительная беседа назначена на 30 апреля 2026 года, иск поступил в суд 15 апреля», — следует из материалов, которые появились в распоряжении РИА «Новости».
Знакомство и свадьба Андреевой и Бондарчука
Когда именно Паулина познакомилась с будущим супругом неясно, но свадьба была громкой. Пара оформила отношения через несколько дней после свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова в 2019-м году.
Официальная церемония состоялась в московском загсе, но само торжество Федор и Паулина устроили в Санкт-Петербурге. По словам друга Бондарчука музыканта Сергея Мазаева, режиссер не хотел афишировать свадьбу с молодой актрисой.
Однако на торжество в Северной столице пригласили звездных гостей. Идея принадлежала исключительно Паулине — это был ее первый брак. На свадьбу не пригласили первую жену Бондарчука Светлану. После развода пара наладила дружеские отношения: у пары двое общих детей.
«Все-таки ей не так легко было бы смотреть на бракосочетание бывшего мужа», — рассказал Мазаев.
Свадьбу для Паулины и Федора в Петербурге создавал шоумен Андрей Фомин.
Расставание Андреевой и Бондарчук
Супруга младше режиссера на 21 год, в 2021-м она родила Бондарчуку сына Ивана, которого звездные родители ни разу не показывали общественности. Разговоры о разводе пары начались в 2024 году. Поговаривали, что первой из отношений вышла Паулина.
«Мы никогда не были парой, которая допускала людей в свою семью. Этого не случится и сейчас, но мы посчитали правильным сделать официальное заявление в попытке избежать излишних домыслов и фантазий о нас, хотя понимаем, что это наивно. Спустя девять лет совместной жизни мы приняли решение расстаться», — сообщила она в социальных сетях.
Актриса добавила, что формальность про глубокое уважение и благодарность друг другу не может описать настоящих чувств, которые супруги сохраняют, даже приняв решение о разводе.
«Мы надеемся, что нас ждет совместная работа и дружба. И, конечно, мы навсегда родители нашего прекрасного сына. Все меняется. Изменилась и наша история. Федор и Паулина», — писала артистка.