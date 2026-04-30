Бондарчук и Андреева не явились в суд на первую беседу о разводе

Предварительный диалог в суде о разводе звезд посетила только адвокат. Об этом сообщил корреспондент 360.ru из суда.

Беседа проходила в участке мирового судьи Донского района в закрытом режиме. Адвокат одной из сторон находилась в суде не более 10 минут и отказалась от комментария по итогам беседы.

Весной 2026 года Андреева официально подала на развод с Бондарчуком. Предварительную беседу назначили на 30 апреля в судебномучасток № 244 Донского района Москвы.

Беседа в бракоразводном процессе — это первая, досудебная стадия рассмотрения дела, на которой судья или помощник судьи уточняет требования супругов, проверяет документы и пытается примирить стороны.