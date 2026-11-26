Адвокат Дубровская: с Джигана автоматически списали в счет долга 1,7 млн рублей

С рэпера Джигана (Дениса Устименко-Вайнштейна) автоматически списали 1,7 миллиона в счет долга по алиментам, но окончательного расчета еще нет. Об этом 360.ru рассказала адвокат жены исполнителя Оксаны Самойловой Марина Дубровская.

По ее словам, общая сумма долга по алиментам может составить несколько сотен миллионов рублей.

«Это только начало: окончательного расчета еще нет. По нашей оценке, долг должен составить 200-300 миллионов рублей», — подчеркнула юрист.

Ранее в прессе сообщили о погашении задолженности Джигана по алиментам, которая якобы составляла два миллиона рублей. Долг перестал отображаться в банке исполнительных производств ФССП.

Самойлова заключила с экс-супругом соглашение, согласно которому тот будет отдавать детям половину заработанного. Этот документ пара подписала в 2020 году. Супруги развелись в 2026 году.