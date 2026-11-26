Рэпер Джиган погасил свой долг по алиментам: общая задолженность составляла 2 миллиона рублей. Об этом сообщил телеграм-канал Baza .

Задолженность артиста больше не отображается в банке исполнительных производств ФССП.

Конфликт с выплатами на детей разгорелся после развода Джигана и его жены Оксаны Самойловой. Пара заключила соглашение, по которому рэпер должен перечислять половину заработанного на содержание потомков. Нотариально заверенный документ подписали в 2020 году.

Однако после расставания именно этот договор стал причиной дополнительных проблем. Самойлова требовала выплат, Джиган же оспаривал задолженность. Его адвокат настаивал, что требовать выплаты с 2020 года нельзя — тогда пара еще жила вместе и артист содержал семью.

Ранее стало известно, что суд рассмотрит иск Оксаны Самойловой к экс-супругу 18 декабря. Она требует, чтобы рэперу ограничили родительские права. При этом иск имеет скорее информационно-пиарную составляющую, нежели реальную юридическую необходимость.