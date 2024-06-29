Ажурные чулки и колье-чокер. Актриса Меган Фокс поразила фанатов дерзким образом
Американская фотомодель и актриса Фокс появилась на публике в жакете и чулках
Звезда «Трансформеров», американская 38-летняя фотомодель и актриса Меган Фокс выбрала для похода на празднование летнего солнцестояния в Пенсильвании достаточно откровенный наряд. Фото с мероприятия опубликовали журналисты People.
Артистка посетила праздник вместе с 34-летним рэпером Колсоном Бейкером. Поклонники подозревают, что артисты состоят в отношениях, но официального подтверждения этому нет.
Фокс и Бейкер оделись в одинаковом стиле. Актриса выбрала двубортный блейзер в тонкую полоску и ажурные чулки до бедер.
Из аксессуаров она предпочла серебряное колье-чокер. Модель также впервые за долгое время появилась в обществе с черными волосами.
Бейкер решил прийти на мероприятие в черном атласном костюме с отделкой из парчи. Свой образ музыкант дополнил эффектными серьгами, браслетом и кольцами.
Ранее украинки обвинили актрису и модель Меган Фокс в глупости из-за шутки в соцсети. Артистка разместила неудачную фотографию и написала, что из-за освещения она похожа на украинскую надувную куклу.