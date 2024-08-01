Меган Фокс разделась для съемок в фильме

Актриса Меган Фокс предстала в нижнем белье на съемках фильма «Подчинение»

IMAGO/RW
Фото: IMAGO/RW/Global Look Press

Американская актриса Меган Фокс снялась в откровенных сценах в научно-фантастическом триллере «Подчинение» режиссера С. К. Дэйла. Кадрами из трейлера поделилось издание Daily Mail.

Актриса предстала перед камерой в полупрозрачном кружевном белье черного цвета. Образ украсили яркий макияж с акцентом на губы и распущенные прямые волосы.

Фокс получила роль робота-няни Элис, которая помогает отцу-одиночке в воспитании детей. Спустя время она выходит из строя и начинает уничтожать все на своем пути.

Премьера фильма состоится 13 сентября. Его бюджет составил четыре миллиона евро.

Ранее певица и телеведущая Ольга Орлова сфотографировалась обнаженной во время путешествия во Францию. Кадрами из ванной она поделилась в своих социальных сетях.

«Никто, кроме нас!» История Воздушно-десантных войск

Россия вернула своих. Как прошла большая сделка по обмену заключенными

«Только прикоснулась». Адвоката из Бурятии заподозрили в попытке придушить следователя

Не только обувь и рюкзак. Как подготовить первоклассника к школе

Россияне пожаловались на сбой у YouTube. Что будет дальше?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте