Меган Фокс разделась для съемок в фильме

Американская актриса Меган Фокс снялась в откровенных сценах в научно-фантастическом триллере «Подчинение» режиссера С. К. Дэйла. Кадрами из трейлера поделилось издание Daily Mail .

Актриса предстала перед камерой в полупрозрачном кружевном белье черного цвета. Образ украсили яркий макияж с акцентом на губы и распущенные прямые волосы.

Фокс получила роль робота-няни Элис, которая помогает отцу-одиночке в воспитании детей. Спустя время она выходит из строя и начинает уничтожать все на своем пути.

Премьера фильма состоится 13 сентября. Его бюджет составил четыре миллиона евро.

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