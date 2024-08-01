Меган Фокс разделась для съемок в фильме

Американская актриса Меган Фокс снялась в откровенных сценах в научно-фантастическом триллере «Подчинение» режиссера С. К. Дэйла. Кадрами из трейлера поделилось издание Daily Mail.
Актриса предстала перед камерой в полупрозрачном кружевном белье черного цвета. Образ украсили яркий макияж с акцентом на губы и распущенные прямые волосы.
Фокс получила роль робота-няни Элис, которая помогает отцу-одиночке в воспитании детей. Спустя время она выходит из строя и начинает уничтожать все на своем пути.
Премьера фильма состоится 13 сентября. Его бюджет составил четыре миллиона евро.
Ранее певица и телеведущая Ольга Орлова сфотографировалась обнаженной во время путешествия во Францию. Кадрами из ванной она поделилась в своих социальных сетях.
Украину назвали банкротом. А доказательством тому — закон Зеленского
Кадры с обломками сбитых ATACMS на улицах Севастополя появились в Сети
Японские рыбаки захотели наладить хорошие отношения с Россией
Семья осужденного в России американца обвинила США в двойных стандартах
Трех пострадавших после удара молнии в парке «Патриот» выписали из больницы
По мемуарам Бритни Спирс снимут фильм
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте