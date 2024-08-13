Разошедшуюся по соцсетям песню «Я курский» спела нейросеть, а не Shaman (Ярослав Дронов). Пресс-секретарь музыканта Антон Коробков-Землянский сообщил об этом изданию «Абзац» .

«Нет, это не наше видео. Это нейросеть. Но инициатива сама по себе хорошая, позитивная», — сказал он.

Видео на песню «Я курский» опубликовал в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов. В ролике Shaman пел хит «Я русский», заменив слово «русский» на «курский».

Вооруженные силы Украины напали на Курскую область вечером 6 августа. Они использовали военную технику стран НАТО, в том числе немецкий саперный танк Wiesent. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон назвал операцию глупой из-за нехватки резервов, а бывший посол США в России Джон Салливан предупредил о жесткой реакции России.