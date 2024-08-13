Украину раскритиковали за решение пойти на Курскую область при нехватке ресурсов

Аналитик Джонсон: Украина приняла глупое решение пойти на Курскую область

Фото: РИА «Новости»

Вооруженные силы Украины из-за нехватки ресурсов не смогут долго продолжать операцию в Курской области. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале Judging Freedom раскритиковал решение пойти на Россию.

«Настоящий вопрос в том, есть ли у них ресурсы, рабочая сила и географические позиции, чтобы одержать победу, а у Украины этого нет. <…> Их решение пойти на Курск, это было довольно глупо», — сказал он.

Джонсон предупредил, что Украина уже не обладает теми ресурсами, какие имела год назад. По его мнению, в этих обстоятельствах не удастся поддерживать операцию.

Сенатор Линдси Грэм, известный антироссийскими высказываниями и вошедший в реестр террористов и экстремистов, наоборот похвалил президента Украины Владимира Зеленского за нападение на Курскую область. Политик нанес второй за год визит в Киев.

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