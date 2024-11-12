«Это ее право». Адвокат вдовы Градского ответила на претензии бывшей жены музыканта

В суде продолжают делить наследство певца и композитора Александра Градского. За него спорят вдова маэстро Марина и бывшая жена Ольга. Суд первой инстанции отклонил исковые требования Ольги, но та сочла экспертизу несправедливой и хочет обжаловать решение. Ситуацию прокомментировала 360.ru адвокат Марины Лариса Широкова.

«Это ее право — не согласиться с чем угодно. Пусть она реализует свои процессуальные права надлежащим образом. Для этого есть судебные инстанции, куда следует обратиться с соответствующими жалобами», — заявила юрист.

В июне Тверской районный суд столицы отказал детям Градского от брака с Ольгой в аресте имущества его вдовы.

Музыкант ушел из жизни 28 ноября 2021 года. Ему было 72 года. В мае в соцсетях разразился скандал, когда выяснилось, что могила певца на Ваганьковском кладбище пребывает в запустении.