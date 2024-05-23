Россиян возмутило заброшенное состояние могилы Александра Градского

Из-за состояния могилы композитора Александра Градского в соцсетях возник скандал. Место его погребения вызвало разочарование у россиян, сообщила «Комсомольская правда» .

Известный музыкант, скончавшийся в 2021 году, похоронен на Ваганьковском кладбище, где находятся могилы множества знаменитых личностей. Общественность резко отреагировала на опубликованные фотографии места захоронения Градского.

Несмотря на то, что с его кончины прошло три года, могила артиста до сих пор не обустроена должным образом. На погосте не установлен памятник, отсутствует ограда, а на могильном холме, засыпанном песком, лежат увядшие цветы и потускневший портрет певца.

Фанаты музыканта настаивают на благоустройстве места захоронения своего кумира. Они напомнили, что Градский оставил своим родным крупное наследство, и выражают недоумение по поводу того, почему могила до сих пор находится в таком запущенном состоянии.

«Всегда года хватает для утряски земли. На годовщину и ставят памятник. Тут явно дело в приоритете вопроса наследства над вниманием к усопшему», — выразили мнение поклонники композитора.

Ранее стало известно, что певица Алла Пугачева после отъезда из России забросила могилы родителей и брата. Она не посещала кладбище три года.