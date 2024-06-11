Детям Александра Градского отказали в аресте имущества его вдовы

Тверской районный суд Москвы отказал детям певца Александра Градского в аресте имущества его вдовы Марины Коташенко. Об этом сообщило издание « Известия ».

На заседании 11 июня вдове музыканта отказали в привлечении к участию в деле органов опеки. При этом Мария и Даниил Градские не смогли добиться ареста ее имущества. Коташенко также настояла на закрытом судебном процессе.

Следующее заседание назначили на 7 августа.

Александр Градский умер на 73-м году жизни 28 ноября 2021 года. За несколько дней до этого его отвезли в больницу с подозрением на инсульт.

В мае этого года в соцсетях разразился скандал из-за состояния могилы композитора. На погосте так и не установили памятник, не поставили ограду, а на могильном холме, засыпанном песком, лежали увядшие цветы и стоял потускневший портрет певца.