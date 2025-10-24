Продюсер Дзюник опроверг сообщения о нападении на него, но заявил об угрозах

Музыкальный продюсер Леонид Дзюник опроверг сообщения о нападении, но заявил, что ему угрожали. Об этом он рассказал 360.ru.

По его словам, все началось с воскресенья на понедельник, после выхода в эфир телепередачи, где продюсер нелестно отозвался об Алле Пугачевой. Помимо прочего, продюсер обвинил ее во лжи о Филиппе Киркорове, у которого тогда работал директором, и заявил, что она «обобрала музыканта как липку».

«Не знаю, от кого угрозы, номер не определялся: „Хватит говорить о Пугачевой, если сам не заткнешься — заткнем, объясним, как это делается“», — рассказал он.

Из-за переживаний Дзюник попал в больницу с кардиомиопатией. Он написал заявление в правоохранительные органы.

Сам Киркоров после скандального интервью Пугачевой, в котором она назвала брак с ним фиктивным, заявил, что не держит на бывшую жену зла, благодарен ей за проведенное время и считает близким человеком.