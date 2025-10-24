«Обобрала как липку». Пугачева 10 лет жила с Киркоровым за его счет

Певица Алла Пугачева заявила, что ее брак с Филиппом Киркоровым был фиктивным. На самом деле артистка жила за счет молодого супруга и тратила его деньги, сообщил в беседе с «Абзацем» продюсер Леонид Дзюник.

Он назвал суммы, которые Примадонна забирала у бывшего мужа, с которым прожила более 10 лет. По словам Дзюника, в тот период у Пугачевой не было концертов и гастролей, поэтому своих денег она не зарабатывала.

Певица пыталась раскрутить бизнес, то открывая производство чипсов, то запуская линию обуви, но доходов это не приносило. К тому же она спускала миллионы в казино.

«То есть 250 тысяч долларов, которые я принес на раскрутку Насти Стоцкой, ушли на нужды Аллы. Потом Филиппу пришлось эти деньги отдавать. Она обобрала его как липку», — рассказал экс-директор Киркорова.

Дзюник отметил, что именно деньги стали одной из причин развода звездной пары. Продюсер уличил Пугачеву во лжи, отметив, что она нарушила свое обещание быть с Киркоровым навсегда.