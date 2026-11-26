Суд в Иркутске отклонил иск продюсера Александра Шульгина, требовавшего вернуть ему 1,5 миллиона рублей от сожительницы своего бывшего управляющего. Об этом сообщил телеграм-канал Babr Mash .

По его данным, музыкант инвестировал в иркутские проекты, включая «Сибирский лофт» и «Сибирскую ферму», а также руководил рабочими процессами. За полтора года он сделал 30 переводов на 1,53 миллиона рублей на карту сожительницы экс-управляющего Алексея Шаманского. В 2026 году продюсер подал иск о неосновательном обогащении, заявив, что женщина не выполняла никаких работ.

Бывший подчиненный предоставил в суде нотариально заверенную переписку. Из нее следовало, что средства направлялись на зарплаты персоналу, бензин и кассовые нужды по согласованию с Шульгиным. Суд счел траты производственными и встал на сторону ответчицы.

Ранее муж Валерии продюсер Иосиф Пригожин начал тревожиться о здоровье жены. Он признался, что у супруги возникли проблемы с голосом, поэтому он ищет для нее врача.