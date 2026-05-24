Экс-солистка «Вороваек» впервые рассказала о гибели дочери и сына

Экс-солистка группы «Воровайки» Яна Павлова, которая сейчас носит фамилию Семенова, впервые публично рассказала о гибели двоих детей. Эмоциями и воспоминаниями она поделилась в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

Дети артистки, 21-летняя дочь и 9-летний сын, погибли в феврале в Оренбургской области во время катания на тюбинге. Семенова отметила, что у них не обнаружили внешних тяжелых травм.

«Никаких переломов. Руки, ноги, позвоночник — все целое», — сказала певица.

Они катались на одной ватрушке и съехали в овраг, откуда не смогли выбраться. Муж артистки сообщил, что девушку и мальчика заметили в сугробе во время поисков.

«Спасатели их искали и увидели четыре ноги, торчащие вверх», — сказал супруг Семеновой.

Певица уточнила, что окончательное заключение экспертов семья пока не получила, однако близкие понимают, что именно произошло. По их версии, дети задохнулись.

Брат и сестра не так часто виделись, но любили гулять вместе. После случившегося мать уточняла, что склон, с которого они катались, не был оборудован для зимних развлечений. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.