Дети бывшей солистки «Вороваек» погибли под Оренбургом

Сестра и брат погибли во время катания на санках в овраге рядом с селом Подгородняя Покровка Оренбургской области. Об этом сообщил aif.ru .

Вечером 22 февраля тела обнаружили в овраге недалеко от Алмазной улицы. Следователи установили, что погибшие спускались со склона горы — памятника природы «Красное урочище».

Погибшими оказались учащийся третьего класса и его совершеннолетняя сестра. Aif.ru со ссылкой на социальные сети уточнил, что они являются детьми бывшей солистки музыкальной группы «Воровайки» Яны Павловой.

СК по Оренбургской области сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности.

Глава поселка Максим Кабанов на странице во «ВКонтакте» напомнил, что склоны и стихийные горки не предназначены для катания.

«Прошу родителей: не оставляйте детей без контроля! Не разрешайте кататься в стихийных местах и сами не становитесь инициаторами смертельно опасных развлечений», — написал он.

Знакомые семьи Павловой открыли сбор помощи для певицы.

Ранее в Мытищах девятилетняя школьница погибла, катаясь на привязанном к авто тюбинге.