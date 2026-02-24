«Не на нужном месте катались». Певица из группы «Воровайки» — о гибели детей
Экс-солистка «Вороваек» Яна Павлова рассказала, как ее дети разбились на тюбинге
Дети экс-солистки группы «Воровайки» Яны Павловой, разбившиеся насмерть на тюбинге, катались в неположенном месте. Об этом 360.ru рассказала сама певица.
«Они не на том, не на нужном месте катались», — подчеркнула она.
Дети — 21-летняя дочь и девятилетний сын Павловой — провалились в яму.
«Снег у нас только прошел. На днях много снега было, и все это сливалось в единый белый цвет, и она, как взрослая девушка, не заметила», — добавила собеседница 360.ru.
Тела обнаружили не там, где катались другие дети. Похороны погибших состоятся 25 февраля.
Брат и сестра погибли у села Подгородняя Покровка Оренбургской области. Они спускались со склона горы — памятника природы «Красное урочище».