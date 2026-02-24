Экс-солистка «Вороваек» Яна Павлова рассказала, как ее дети разбились на тюбинге

Дети экс-солистки группы «Воровайки» Яны Павловой, разбившиеся насмерть на тюбинге, катались в неположенном месте. Об этом 360.ru рассказала сама певица.

«Они не на том, не на нужном месте катались», — подчеркнула она.

Дети — 21-летняя дочь и девятилетний сын Павловой — провалились в яму.

«Снег у нас только прошел. На днях много снега было, и все это сливалось в единый белый цвет, и она, как взрослая девушка, не заметила», — добавила собеседница 360.ru.

Тела обнаружили не там, где катались другие дети. Похороны погибших состоятся 25 февраля.

Брат и сестра погибли у села Подгородняя Покровка Оренбургской области. Они спускались со склона горы — памятника природы «Красное урочище».