Арест главы мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции провели в рамках судебного расследования. Никакой связи с политикой в его задержании нет. Об этом написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) президент Франции Эммануэль Макрон.

Он подчеркнул, что судебная система представляет отдельную ветвь власти и выполняет задачу по обеспечению и соблюдению законов на территории Франции.

«Арест главы Telegram на территории Франции произошел в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решение по этому вопросу должны вынести судьи», — заявил Макрон.

Он подчеркнул, что в стране действует принцип верховенства закона, который обеспечивает свободы, как в социальных сетях, так и реальной жизни, а также стоит на защите главных прав граждан.

О задержании Павла Дурова французские СМИ сообщили в минувшую субботу, 24 августа. По предварительным данным, основатель Telegram прибыл в аэропорт Парижа на частном самолете из Азербайджана.

Прибывшие в воздушную гавань полицейские задержали Дурова по выданному судебному ордеру. Источники журналистов уточнили, что владельца популярного мессенджера посчитали причастным к преступлениям, которые совершались черезе го платформу.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что российские власти пока не получили официальных заявлений по предъявленным Дурову обвинениям.