Сын Ирины Дубцовой запишет трек для ее трибьют-альбома

Сын певицы Ирины Дубцовой Артем примет участие в записи ее трибьют-альбома и переработает один из старых хитов артистки. Об этом исполнительница рассказала в интервью сайту KP.RU .

По словам Дубцовой, совместных дуэтов с сыном в планах нет. Певица отметила, что Артем начал серьезно заниматься музыкой в декабре прошлого года, при этом тексты и мелодии он пишет самостоятельно.

Артистка добавила, что сын совмещает творческую деятельность с учебой и бизнесом: работает в автомобильной сфере и готовится открыть ресторан. Дубцова подчеркнула, что никогда не настаивала на музыкальной карьере сына, но полностью поддерживает его начинания.