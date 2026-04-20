Дом певицы Ирины Дубцовой обокрали на миллионы рублей

Из двухэтажного дома 44-летней певицы Ирины Дубцовой украли ценности на общую сумму в несколько миллионов рублей. Об этом артистка рассказала в эфире передачи «Ты не поверишь!» на канале НТВ .

По словам звезды, кража произошла на фоне ремонтных работ, которые шли в особняке. Из-за постоянной смены нанятых сотрудников на территории жилища оказались недобросовестные люди.

Первым на пропажу обратил внимание 20-летний сын Дубцовой. Он взял из домашнего бара матери дорогое шампанское, чтобы угостить друзей на вечеринке. Однако позже выяснилось, что внутри коробки находился дешевый напиток.

После этого случая певица осмотрела сейф, шкатулки с драгоценностями и гардеробную. Множество дорогих вещей исчезло.

«Это связано с непорядочностью людей, которые приходили и устраивались к нам на работу», — сказала Ирина.

Обращаться в полицию артистка не стала из-за нежелания тратить время и нервы.

