Стало известно, почему сын Ирины Дубцовой сбежал из дома
Ирина Дубцова объяснила побег сына из дома на съемное жилье его взрослением
Единственный сын певицы Ирины Дубцовой Артем съехал из материнского особняка вместе с вещами после того, как она съехалась со своим возлюбленным Иваном Петренко. Об этом артистка рассказала в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.
Молодой человек съехал на съемное жилье в элитный ЖК. В доме стало тесно, так как бизнесмен переехал к своей избраннице со своими детьми.
По словам 19-летнего Артема, ему комфортнее жить одному, а когда рядом много народа, то порой не хватает свободы. При этом заверил, что не против того, как мама строит свою личную жизнь.
«Я не говорю, что я против, но, когда ты один наедине с мыслями, это лучше», — добавил начинающий певец.
Сама Дубцова отшутилась на вопросы о переезде сына, пояснив, что он повзрослел.
Артем с недавнего времени пошел по стопам матери и запел. Парень взял в качестве псевдонима ее фамилию и уже подписал контракт с известным музыкальным лейблом.
