Друг Паши Техника назвал неожиданную версию отравления рэпера

По словам Сафронова, музыкант остается в очень плохом состоянии, лежит в коме и подключен к аппарату ИВЛ. Он отметил, что сейчас вокруг больницы, в которой находится Техник, собралось много российских туристов.

Менеджер музыканта Марк Яровный накануне сообщил, что российские врачи готовы вылететь в Таиланд, чтобы сопроводить рэпера при возвращении в страну.

Бывшая жена артиста Ева Карицкая заявила, что состояние Паши Техника остается стабильно плохим. Его мозг не пострадал. Она приехала в Таиланд после новостей об отравлении экс-супруга.

Музыкант оказался в больнице в ночь на 29 марта. Врачи ввели Техника в искусственную кому, после этого в соцсетях объявили сбор на его лечение.