«Долго терпела». Катя Гордон прокомментировала развод Алсу с мужем

Разводу Алсу с Яном Абрамовым не удивился никто из знакомых певицы. Об этом заявила телеведущая Катя Гордон в интервью сайту lady.mail.ru .

«Что Абрамов ходит на сторону, обсуждали в тусовке больше года, поэтому ни у кого их развод не вызвал удивления. Большинство скорее удивилось тому, что она так долго терпела», — высказалась она.

Ранее стало известно, что певица после развода захотела оставить себе квартиру в московском небоскребе «Триумф-палас», стоимость которой оценивается в 300 миллионов рублей.

Кроме того, по данным инсайдера, Алсу уже вступила в новые отношения. Тем временем сам Абрамов не хочет разводиться и надеется на перемирие.

В браке они были 18 лет, у них трое детей — две дочери и сын. На развод певица подала в конце мая.