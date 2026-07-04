Дочь Марии Шукшиной решила увеличить свой вес до 100 килограммов

Дочь актрисы Марии Шукшиной Анна решила набрать вес до 100 килограммов ради участия в конкурсе «Мисс Вселенная». Об этом девушка рассказала в эфире программы «Пусть говорят» .

Шукшиной-младшей 36 лет, она профессионально занимается бодибилдингом и на момент эфира весила 92 килограмма. Она предположила, что дополнительные восемь килограммов помогут ей лучше выглядеть на конкурсе красоты и приблизят к победе.

Спортсменка также призналась, что плотный график тренировок почти не оставляет места для личной жизни. Но ради своей цели она отказалась от свиданий и занимается пять раз в неделю.

Ранее Шукшина дебютировала в качестве модели на мероприятии Fashion Meets Music в московском Парке Горького, выйдя на подиум в шифоновом платье с открытыми плечами и летящим шлейфом.