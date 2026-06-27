Дочь-бодибилдер Марии Шукшиной попробовала себя в роли модели
Внучка писателя Василия Шукшина и дочь актрисы Марии Шукшиной, 36-летняя Анна вышла на подиум в шифоновом мини-платье. Женщина опубликовала эффектные кадры в своих социальных сетях.
Анна Шукшина — известный бодибилдер, по подиуму ей предложили пройти в рамках проекта Fashion Meets Music в Парке Горького в Москве. Платье Анны — шифоновое, с летящим шлейфом и открытыми плечами.
«Я попробовала себя в качестве модели. Это был интересный опыт», — написала спортсменка.
Ранее Анна приглашала всех желающих посетить мероприятие. Она обещала, что пройдется по импровизированному подиуму в платье и спортивной одежде.
Ранее Анна Шукшина разругалась с сестрой своей матери Ольгой из-за знаменитой фамилии. Тетя пожурила племянницу за ее откровенные фотосессии, которые позорят фамилию деда.