Дочь-бодибилдер Марии Шукшиной попробовала себя в роли модели

Внучка писателя Василия Шукшина и дочь актрисы Марии Шукшиной, 36-летняя Анна вышла на подиум в шифоновом мини-платье. Женщина опубликовала эффектные кадры в своих социальных сетях.

Анна Шукшина — известный бодибилдер, по подиуму ей предложили пройти в рамках проекта Fashion Meets Music в Парке Горького в Москве. Платье Анны — шифоновое, с летящим шлейфом и открытыми плечами.

«Я попробовала себя в качестве модели. Это был интересный опыт», — написала спортсменка.

Ранее Анна приглашала всех желающих посетить мероприятие. Она обещала, что пройдется по импровизированному подиуму в платье и спортивной одежде.

Ранее Анна Шукшина разругалась с сестрой своей матери Ольгой из-за знаменитой фамилии. Тетя пожурила племянницу за ее откровенные фотосессии, которые позорят фамилию деда.