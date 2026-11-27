Девушка показала романтичные снимки, на которых запечатлела роскошное кольцо с крупным камнем. Судя по фото, избранник подготовил для возлюбленной особенный сюрприз — на кадрах виден огромный букет цветов, шары в форме сердец и надпись «Marry me» («Выходи за меня»).

«Потому что для меня он — моя самая большая мечта, которая стала реальностью. Да, да, да и еще раз да», — написала Устинья.