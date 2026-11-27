Дочь Малинина объявила о помолвке и похвасталась роскошным кольцом
Дочь певца Александра Малинина Устинья сообщила о помолвке. Она опубликовала пост в соцсети Instagram*.
Девушка показала романтичные снимки, на которых запечатлела роскошное кольцо с крупным камнем. Судя по фото, избранник подготовил для возлюбленной особенный сюрприз — на кадрах виден огромный букет цветов, шары в форме сердец и надпись «Marry me» («Выходи за меня»).
«Потому что для меня он — моя самая большая мечта, которая стала реальностью. Да, да, да и еще раз да», — написала Устинья.
Также она опубликовала фото из ресторана — на пальце девушки тоже красовалось кольцо.
Личность жениха Малинина раскрывать не стала.
На прошлой неделе дочь певца показала трогательные кадры с отцом, которому исполнилось 68 лет.
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