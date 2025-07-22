Брюс Уиллис перестал ходить и говорить

Состояние здоровья голливудского актера Брюса Уиллиса, звезды боевиков, ухудшилось на фоне развивающейся деменции. Об этом сообщило издание The Express Tribune .

Главная проблема в том, что 70-летний актер столкнулся с серьезными нарушениями двигательных функций. Он практически утратил способность ходить и говорить.

В семье Брюса Уиллиса это сообщение не прокомментировали.

Два года назад дочь Брюса Уиллиса Таллула рассказала, что у отца диагностировали лобно-височную деменцию. В то время, по ее словам, болезнь еще не успела повлиять на подвижность знаменитого актера.

В середине апреля умер озвучивший Брюса Уиллиса российский актер дубляжа Владимир Герасимов. Ему было 74 года.