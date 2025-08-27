Брюса Уиллиса отселили от семьи в другой дом

Актера Брюса Уиллиса отселили в другой дом, где он находится под круглосуточным надзором медиков, из-за прогрессирующей лобно-височной деменции. Об этом сообщила ABC его жена Эмма Хеминг.

По ее словам, этого хотел бы и сам Уиллис ради собственных дочерей.

Ранее издание The Express Tribune сообщило, что звезда боевиков почти утратил способность ходить и говорить. Однако Хеминг утверждает, что физически ее муж в полной сохранности.

Страшный диагноз актеру поставили в 2023 году. После этого он надолго перестал появляться на публике. Впервые его заметили только спустя два года, когда 70-летний Уиллис встретился с лос-анджелесскими полицейскими и сфотографировался с ними.