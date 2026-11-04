Диана Гурцкая рассказала, почему согласилась бы выступить на «Интервидении»
РИА «Новости»: Диана Гурцкая готова выступить на «Интервидении», если предложат
Международный музыкальный конкурс «Интервидение» организует талантливая команда, и участие в нем могло бы стать хорошей возможностью попробовать себя в новом формате. Об этом певица Диана Гурцкая сообщила РИА «Новости».
«Это очень интересная, классная история, удивительная команда работает на „Интервидении“. <…> Я бы не отказалась. Не знаю, время покажет», — сказала она.
Гурцкая заявила, что каждому артисту важно открывать для себя новые форматы, выходить на незнакомую сцену. Она бы не отказалась испытать этот опыт в будущем.
«Интервидение» возродилось в 2025 году в России. Следующий конкурс должен пройти в Саудовской Аравии, но из-за напряженной обстановки его проведение находится под вопросом. Организаторы не сделали официальных объявлений и не определили дат.