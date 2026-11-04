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    Диана Гурцкая рассказала, почему согласилась бы выступить на «Интервидении»

    РИА «Новости»: Диана Гурцкая готова выступить на «Интервидении», если предложат

    Фото: РИА «Новости»

    Международный музыкальный конкурс «Интервидение» организует талантливая команда, и участие в нем могло бы стать хорошей возможностью попробовать себя в новом формате. Об этом певица Диана Гурцкая сообщила РИА «Новости».

    «Это очень интересная, классная история, удивительная команда работает на „Интервидении“. <…> Я бы не отказалась. Не знаю, время покажет», — сказала она.

    Гурцкая заявила, что каждому артисту важно открывать для себя новые форматы, выходить на незнакомую сцену. Она бы не отказалась испытать этот опыт в будущем.

    «Интервидение» возродилось в 2025 году в России. Следующий конкурс должен пройти в Саудовской Аравии, но из-за напряженной обстановки его проведение находится под вопросом. Организаторы не сделали официальных объявлений и не определили дат.

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