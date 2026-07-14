Плющенко заявил о готовности выступить на «Интервидении» в 2026 году

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко готов принять участие в номере представителя России на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Об этом он рассказал РИА «Новости» .

Фигурист уже участвовал в конкурсе. В 2008 году на «Евровидении» в Белграде он выступал вместе с Димой Биланом и скрипачом Эдвином Мартоном. Номер с песней Believe принес России победу.

«Это зависит напрямую от того, кто будет представлять Россию на конкурсе „Интервидение“. Но я готов помочь», — сказал Плющенко, отвечая на вопрос о своем возможном участии.

Впервые после долгого перерыва «Интервидение» прошло в 2025 году в Москве. Россию представлял Shaman, победу одержал вьетнамец Дык Фук. В 2026 году конкурс примет Саудовская Аравия.

Ранее сын Плющенко получил разрешение представлять Азербайджан на международных турнирах по фигурному катанию.