«Давно уже пора». Пугачеву потребовали признать иноагентом

Депутат Госдумы Алексей Журавлев потребовал признать певицу Аллу Пугачеву иностранным агентом после ее поста с украинским ребенком. Его слова передало РИА «Новости» .

«Пугачеву давно уже пора признать иноагентом и лишить всего имущества в Российской Федерации, как это положено, за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации и работу на западную пропаганду», — объяснил депутат.

Певица разместила в социальной сети Instagram* пост о падении ракеты на детскую больницу в Киеве. Она сопроводила его фотографией женщины и ребенка с окровавленным лицом.

Активист Виталий Бородин также призвал привлечь Примадонну к ответственности после публикации. Он возмутился, что известные люди часто избегают наказания из-за их статуса.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов обвинил США в лицемерии, поскольку власти страны, по его мнению, замалчивают падение на детскую больницу в Киеве боезаряда ВСУ.

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