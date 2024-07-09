«Давно уже пора». Пугачеву потребовали признать иноагентом
Депутат Госдумы Журавлев призвал признать певицу Пугачеву иноагентом
Депутат Госдумы Алексей Журавлев потребовал признать певицу Аллу Пугачеву иностранным агентом после ее поста с украинским ребенком. Его слова передало РИА «Новости».
«Пугачеву давно уже пора признать иноагентом и лишить всего имущества в Российской Федерации, как это положено, за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации и работу на западную пропаганду», — объяснил депутат.
Певица разместила в социальной сети Instagram* пост о падении ракеты на детскую больницу в Киеве. Она сопроводила его фотографией женщины и ребенка с окровавленным лицом.
Активист Виталий Бородин также призвал привлечь Примадонну к ответственности после публикации. Он возмутился, что известные люди часто избегают наказания из-за их статуса.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов обвинил США в лицемерии, поскольку власти страны, по его мнению, замалчивают падение на детскую больницу в Киеве боезаряда ВСУ.
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