«Всему есть предел». Пугачева высказалась о падении ракеты на больницу в Киеве

Пугачева заговорила о Боге после падения ракеты на детскую больницу в Киеве

Певица Алла Пугачева лаконично высказалась после падения ракеты на детскую больницу «Охматдет» в Киеве. В социальной сети Instagram* она разместила пост с единственной фразой.

«Бог терпелив, но всему есть предел», — написала артистка.

Она сопроводила текст фотографией, на которой женщина с окровавленным лицом держит на руках пострадавшего ребенка. У него также на лице и теле видны ранения и кровь.

Комментарии к публикации Пугачева закрыла.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США лицемерно умалчивают об упавшем на детскую больницу в Киеве боезаряде ВСУ. По его словам, американская сторона сможет использовать ситуацию для новых поставок вооружений киевскому режиму.

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