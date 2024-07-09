«Закон один для всех». Пугачеву призвали наказать за пост с украинским ребенком

Глава ФПБК Бородин призвал привлечь Пугачеву к ответственности за посты в Сети

Фото: РИА «Новости»

На певицу Аллу Пугачеву необходимо составить протокол из-за ее поста в соцсети с фотографией раненого ребенка из больницы «Охматдет» в Киеве. С таким призывом выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, сообщили журналисты News.ru.

«Все основания для этого есть. Но почему-то санкции в их отношении не применяются. Сегодня надо в Госдуме поднимать этот вопрос, почему таких, как Пугачева и [Максим] Галкин* мы не можем привлекать к ответственности, а других можем. Никто не может такие посты выкладывать, а она почему-то может. Это что такое? Закон один для всех», — заявил он.

Бородин подчеркнул, что Пугачева, поддержав Украину, продемонстрировала свой курс, политику и отношение к СВО.

По словам главы ФПБК, в России пока таких граждан не наказывают из-за их статусов — заслуженных или народных артистов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский готов пойти на любые преступления, чтобы сохранить власть.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

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