Антонов: США умолчали о попадании ракеты украинской ПВО в больницу в Киеве

В Соединенных Штатах не говорят о том, что в киевскую больницу ударила ракета украинской ПВО. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, это связано в том числе с тем, чтобы Америка могла использовать ситуацию для новых поставок американских вооружений киевскому режиму.

«В США лицемерно умалчивают, что поразивший гражданскую инфраструктуру боезаряд оказался украинской ракетой ПВО», — подчеркнул дипломат.

По его словам, такое происходит не в первый раз. При этом украинские власти собственные варварские преступления пытаются приписать России, подытожил он.

Ранее американский блогер Джексон Хинкл заявил, что запущенная ВСУ ракета ЗРК Patriot американского производства попала по детской больнице в Киеве.