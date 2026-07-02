Дарья Мороз рассказала, как Богомолов изменил ее взгляд на профессию

Режиссер Константин Богомолов изменил взгляды актрисы Дарьи Мороз на профессию и помог ей выйти из творческого тупика. Об этом артистка рассказала в беседе с ИС «Вести» .

Мороз призналась, что в начале карьеры перестала получать результат от привычных методов работы. В сценах у нее могли идти слезы, но внутри она оставалась пустой. После встречи с Богомоловым артистка открыла для себя иной подход.

«Он предложил совершенно другой для меня на тот момент метод, он называет это „дышать на площадке“», — сказала Мороз.

Актриса пояснила, что у Богомолова не было привычного коридора задач и классического разбора роли. Режиссер, по ее словам, давал артисту понимание целого и свободу быть собой здесь и сейчас.

«Самое главное — то, что Костя дает артистам свободу и какую-то дерзость быть свободным на площадке. Это очень круто», — добавила она.

Актриса подчеркнула, что этот опыт до сих пор помогает ей в работе.

Ранее Богомолова включили в новый состав совета по развитию креативных индустрий при правительстве РФ. Решение принял председатель правительства РФ Михаил Мишустин.