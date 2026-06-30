Богомолов вошел в совет развития креативных индустрий

В координационный совет по вопросам развития креативных индустрий вошли 16 представителей кино, театра, телевидения и образования. Его состав утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин, его распоряжение опубликовали на сайте правовых актов.

Глава правительства подписал изменения в распоряжение от 10 апреля 2026 года. В состав координационного совета креативных индустрий вошли главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, художественный руководитель Театра на Бронной и сцены «Мельников» Константин Богомолов, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и другие деятели.

Кроме того, членом координационного совета стал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и ректор Финансового университета при правительстве России Станислав Прокофьев. Премьер-министр исключил бывшего замглавы Минцифры Сергея Кучушева.

Ранее Симоньян основала премию имени покойного мужа Тиграна Кеосаяна. Деньги присудили людям, совершившим героические поступки.