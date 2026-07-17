Данила Козловский вернулся на сцену МДТ после трехлетнего перерыва

Актер Данила Козловский вновь стал выступать в Малом драматическом театре. Об этом стало известно из афиши, опубликованной на сайте учреждения.

Артист вышел на сцену в спектакле «Вишневый сад». Постановка стала для него первой за три года.

В спектакле по классике Чехова Козловский играет купца Ермолая: впервые эту роль он сыграл на сцене МДТ в 2014 году. Козловский уехал из России в 2022 году, а в 2025-м вернулся.

В мае 2026-го актер стал отцом. У него и Оксаны Акиньшиной родился сын Лео.

Летом 2025 года вернувшийся в Россию Козловский оказался в центре скандала. Бывшие поклонники назвали его «дьяволом на Земле» и потребовали для него самой большой кары. Однако объявление о съемках у Учителя в августе того же года помогло исправить положение актера.