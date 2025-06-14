«Любитель похаять собственную Родину». Козловскому посоветовали записаться в добровольцы на СВО
Вернувшийся в Россию актер Данила Козловский оказался в центре скандала. Он надеялся приехать героем, но артисту устроили «теплый прием». Как из сердцееда Козловский превратился в предатели — в материале 360.ru.
Плач о несбывшихся надеждах
Актер не так давно вернулся в Россию из США, где жил якобы ради семьи. При этом раньше он кричал, что его шокировала СВО. Артист спустил на россиян всех собак, сославшись на друзей с Украины.
Истерика Козловского быстро остыла, но было уже поздно — в России его гнали из всех театров и проектов. Тогда актер свинтил в США, затем снова вернулся на родину и, не задержавшись недели, опять сбежал.
«Я уезжал в отпуск по личным обстоятельствам. Ни о какой эмиграции и речи не идет и быть не может», — оправдался Козловский.
Зрители поняли: возвращение актера — это плач о несбывшихся надеждах.
Дьявол на Земле
О вздорном характере Козловского ходили легенды. Отъездом из России он фактически поставил под удар собственное культурное учреждение. В мае 2023 года МТД артиста просто прекратил работу и простоял закрытым несколько месяцев.
Сам Козловский решил, что его таланта хватить на создание моноспектакля. Проект «Франк», ориентированный на немецкого зрителя, действительно пользовался спросом на фоне русофобских настроений в Европе.
Однако вскоре продажи билетов настолько упали, что к рекламе пришлось привлекать Аллу Пугачеву, сообщили «Известия». Тогда актера нарекли «дьяволом на Земле» благодаря его способности приспосабливаться к любым обстоятельствам.
«Единственный вариант — в добровольцы»
Бывшие поклонники потребовали для артиста самой большой кары.
«Как можно игнорировать тот факт, что Козловский уехал, когда началась эпоха перемен в России?», — возмутились пользователи.
Они сравнили Козловского с гостем, который после долгого путешествия забыл, как выглядит его родной дом. Социальные активисты заявили «Царьграду», что обладатель богатой недвижимость за рубежом вечно будет проверяться по серьезным статьям.
«Любитель похаять собственную Родину вечно будет проверяться по очень серьезным статьям, включая и „дискредитацию ВС России“, и „экстремизм“, и „измену Родине“. Единственный вариант — записывайся в добровольцы. Станешь героем для своих соотечественников», — призвали общественники.