«Любитель похаять собственную Родину». Козловскому посоветовали записаться в добровольцы на СВО

Вернувшийся в Россию актер Данила Козловский оказался в центре скандала. Он надеялся приехать героем, но артисту устроили «теплый прием». Как из сердцееда Козловский превратился в предатели — в материале 360.ru.

Плач о несбывшихся надеждах

Актер не так давно вернулся в Россию из США, где жил якобы ради семьи. При этом раньше он кричал, что его шокировала СВО. Артист спустил на россиян всех собак, сославшись на друзей с Украины.

Истерика Козловского быстро остыла, но было уже поздно — в России его гнали из всех театров и проектов. Тогда актер свинтил в США, затем снова вернулся на родину и, не задержавшись недели, опять сбежал.

«Я уезжал в отпуск по личным обстоятельствам. Ни о какой эмиграции и речи не идет и быть не может», — оправдался Козловский.

Зрители поняли: возвращение актера — это плач о несбывшихся надеждах.