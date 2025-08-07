Козловский снимется в новом фильме Алексея Учителя

Актер Данила Козловский присоединился к актерскому составу фильма «Шум времени» о композиторе Дмитрии Шостаковиче. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на режиссера Алексея Учителя.

По его словам, Козловский исполнит «небольшую и неожиданную» для себя роль.

Съемки проходят в Санкт-Петербурге — в том числе в Российском этнографическом музее, особняке Бобринских и на Миллионной улице. Образ Шостаковича воплотит Олег Савцов, его супругу сыграет Дарья Балабанова.

Евгений Цыганов исполнит роль композитора Сергея Прокофьева. Также в фильме заняты Никита Кологривый, Полина Цыганова, Лев Зулькарнаев, Мария Смольникова и другие.

Премьера картины запланирована на осень 2026 года.

Данила Козловский, занятый в проекте «Шум времени», часто оказывается в центре внимания не только из-за съемок. Как заметили журналисты StarHit, актера вместе с Оксаной Акиньшиной заподозрили в совместном отдыхе в Южной Африке — артисты опубликовали фотографии, сделанные на одном и фоне у знака границы Лимпопо.

Ранее слухи о возможном романе актеров появились после съемок фильма «Чернобыль», где они сыграли влюбленных.