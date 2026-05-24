Бывшая возлюбленная Козловского обратилась в суд из-за алиментов на дочь

Актриса и режиссер Ольга Зуева подала в московский суд иск о взыскании алиментов с актера Данилы Козловского. Об этом свидетельствуют данные на портале судов общей юрисдикции Москвы.

Издание Super.ru уточнило, что речь идет о финансовом обеспечении их дочери Оды-Валентины, которая живет в США вместе с матерью. При этом дело начали рассматривать в России. Подробности исковых требований и свои позиции стороны пока не раскрыли.

Козловский регулярно поддерживал связь с дочерью и приезжал к ней в США, в том числе в дни рождения. При этом судебный спор затронул порядок и объем его финансового участия в содержании ребенка.

Ранее актер опубликовал снимки с дочерью в честь ее шестилетия. После этого он поделился семейным событием уже с новой супругой — актрисой Оксаной Акиньшиной. Недавно у пары родился сын Лео.