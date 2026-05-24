Акиньшина показала новое фото с новорожденным сыном от Козловского

Актриса Оксана Акиньшина опубликовала новое фото с новорожденным сыном, которого родила от коллеги Данилы Козловского. Снимок она выложила на странице в Instagram* спустя несколько дней после известия о рождении ребенка.

На этой неделе актеры впервые сообщили, что у них появился общий сын. Мальчик родился 6 мая, его назвали Лео. Пара долгое время не раскрывала информацию о пополнении в семье.

На фото Акиньшина стояла в палате частного роддома рядом с колыбелью и качала ребенка. Снимок сделали со спины. Судя по отметке к публикации, кадр мог снять сам Козловский. В палате стояли цветы, а обстановка напоминала скорее гостиничный номер, чем больничную комнату.

Ранее актер уже делился эмоциями после рождения сына. В личном блоге он назвал малыша «крохотным львенком» и признался, что они с Акиньшиной долго его ждали.

«Теперь у нас самый ценный подарок на свете, вот только без инструкции по применению. Так что дальше не спим и изучаем», — написал Козловский.

