«Быстро все летит». Собчак отреагировала на смерть Сванидзе

Журналистка Ксения Собчак сотрудничала с Николаем Сванидзе на радио и телевидении. В своем Telegram-канале она вспомнила о годах работы с ним.

«Со Сванидзе работали вместе несколько лет на радио — вели программу, потом вели вдвоем какое-то общественно-политическое шоу на Пятом канале. <…> Как быстро все летит», — написала она.

Николай Сванидзе скончался на 70-м году жизни. Как сообщил 360.ru сообщил источник, знакомый с ситуацией, журналист умер в присутствии медиков скорой помощи в 23:30. По его данным, причиной смерти Сванидзе стала пневмония.

Телеведущий Владимир Познер в беседе с 360.ru назвал своего коллегу чрезвычайно порядочным человеком. По его словам, Сванидзе не прогибался ни под кого и ни при каких обстоятельствах.

Член СПЧ при президенте России Ева Меркачева отметила, что журналист был удивительным человеком, до последнего чувствовал себя свободным и ничего не боялся.